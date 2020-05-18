Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:16

AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi.