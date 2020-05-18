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Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:16
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AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi.

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