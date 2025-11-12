İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

Akdeniz'de peş peşe üç deprem

Akdeniz'de aynı bölgede peş peşe üç deprem oldu. AFAD ilk depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Bu depremin ardından 3,5 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Akdeniz'de peş peşe üç deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 12.31'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

Sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.

Bu depremin ardından saat 12.36'da ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanırken, aynı bölgede saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

