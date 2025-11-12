Akdeniz'de peş peşe üç deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 12.31'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km
Detay:https://t.co/ccPpahyUXr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Antalya ve Adana'da da hissedildi.
Bu depremin ardından saat 12.36'da ikinci bir deprem kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanırken, aynı bölgede saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:41:45 TSİ
Enlem:34.55778 N
Boylam:32.24917 E
Derinlik:13.89 km
Detay:https://t.co/YAC2qGCVpQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.