DHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:11

Türkiye'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için 'Navtex' ilanı etmesinin ardından, Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateyn araştırma gemisine eşlik etmeye başladı.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları nedeniyle Navtex ilan edilmesinin ardından Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Sondaj çalışmalarını yapacak olan Oruç Reis gemisi ise Antalya Körfezi açıklarında demirledi. Gemiye aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn eşlik ediyor.