10 Eylül 2025 Çarşamba
  • Akdeniz'de Türk fırtınası! MSB tatbikattan görüntüler paylaştı
Güncel

Akdeniz'de Türk fırtınası! MSB tatbikattan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'de düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yaptı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 17:37
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Akdeniz'de fırtına estiren kahramanlarımız. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla düzenlenen tatbikatın 12 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.

