Akdeniz'de Türk gemisine korsan baskın... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

AA 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:39

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, son grup toplantısından bu yana gerek hükümet çalışmalarında gerekse parti faaliyetlerinde yoğun gündemleri olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 19'unu tamamladıkları il kongrelerine, salgın tedbirlerine destek için bu haftadan itibaren bir süre ara vereceklerini bildiren Erdoğan, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de yükselişe geçen koronavirüs salgınının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor." dedi.

Bu kapsamda alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların elbette farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Bunun için milletimden sabır ve destek bekliyorum. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o derece az ihtiyaç duyarız." diye konuştu.

Erdoğan, aşı geliştirme çalışmalarında artık uygulama aşamasına gelen projeler olduğuna değinerek, Çin, Rusya, Amerika ve Avrupa'da geliştirilen tüm aşıları yakından takip ettiklerini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı müjdesi

Bunların bir kısmına şimdiden ön siparişleri de verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi, kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığımız tüm uluslararası platformlarda, aşı çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz.

Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın tamamı salgın tehdidinden kurtulmadan tek tek ülkelerin kendilerini güvene almalarının manası olmadığına inanıyoruz. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insanlığın ortak sorunlarının çözümü ve hakkı, hakkaniyeti, adaleti sağlama hususunda etkisiz kalan kurumların reform ihtiyacını tekrar tekrar vurguluyoruz."

- "İnsana hizmet etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur"

G-20 Riyad Liderler Zirvesi'ni insanlık olarak koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bir dönemde ve canlı bağlantıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye olarak meseleye ilk günden itibaren "Dost kara günde belli olur." anlayışıyla yaklaştıklarını söyledi.

"Biz yönetim sistemini 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' prensibi üzerine bina eden bir milletiz." diyen Erdoğan, "İnancımıza göre de insan eşrefi mahlukattır yani yaratılmışların en şereflisi, en hürmete layık olanıdır. İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği sağlamayan bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünya genelinde 1,5 milyona doğru giden can kaybını, yalnızca Kovid-19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamanın sığ bir yaklaşım olacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vahim tablonun oluşmasında küresel sistemin artık çözüm yerine sorun üreten, sorunları derinleştiren çarpık yapısının da payı vardır. Salgın hem mevcut düzenin bu çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Birlemiş Milletler kürsüsünden defalarca yaptığımız 'Dünya beşten büyüktür.' çağrımızın ne kadar isabetli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Dağlık Karabağ'a, Irak'tan Filistin'e kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz hak, özgürlük ve adalet mücadelesinin önemi ortaya çıkmıştır."

- "Asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz"

Türkiye'nin hak ve adalet eksenli attığı adımlar dolayısıyla eleştiriye hatta itibar suikastlerine maruz kalmasını, "haksızlık" olarak değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ve şahsımızı hedef alan bu çirkin kampanyaların, kimler tarafından niçin yürütüldüğünü elbette biz biliyoruz. Ancak yine de burada bir hususu ifade etmekte fayda görüyorum; Türkiye olarak bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken küresel sistemin adaletsizliklerini dillendirirken veya krizlere müdahale ederken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz.

Daha önce farklı vesilelerle dile getirdiğim üzere bizim kimsenin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, içişlerinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaya, ardından da bölgemizin ve gönül coğrafyamızın istikrar, huzur ve iç barışına katkı sunmaya çalıyoruz. Bu anlayışla uluslararası toplumun yüzleştiği yeni meydan okumalar karşısında önemli sorumluluklar üstleniyoruz."

Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin tek başına bırakılmasına rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladığını ve ülkelerine gönderdiğini kaydetti.

Erdoğan, "Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz 100 bine yakın kişiye, ülkemize giriş yasağı koyduk. Ülkemiz üzerinden çatışma bölgelerine geçişleri engellemek için olağanüstü çaba harcadık. Bizim gönderdiğimiz terör bağlantılı kişileri ciddiyetle takip edemeyen kimi ülkeler, kendi topraklarında gerçekleşen eylemlere mani olamadılar. Üstelik bunun suçunu da İslam'a ve Müslümanlara yıkmaya kalktılar." diye konuştu.

Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirerek, 411 bini aşkın Suriyelinin memleketlerine geri dönmesinin sağlandığını bildiren Erdoğan, "İdlib'deki mevcudiyetimizle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçtik. İşte son olarak, dün özellikle bunu ifade etmek istiyorum, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı ve bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Komandolarımızı, milletim adına gözlerinden öpüyorum. Bu yiğitçe attıkları adım, ilk değil, inşallah son da olmayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'de hızlı ve hakkaniyetli bir çözümü sağlayacak her adıma destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

- "Daima sabırlı ve soğukkanlı davranıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladıkları eğitim ve danışmanlık desteğiyle ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesinin engellendiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önü de böylece açılmış oldu." diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davranıldığını belirten Erdoğan, "Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli yerlere de gönderildi, gönderilecek." değerlendirmesini yaptı.

- "Dile getirdikleri rahatsızlıkların hiçbir kıymeti yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da 30 yıllık adaletsizliğin son bulmasına katkı sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır. Daha düne kadar ortalıkta görünmeyen, hatta bu konuda açıkça Ermenilere destek veren Minsk Grubu eş başkanı bazı ülkelerin anlaşmayla ilgili dile getirdikleri rahatsızlıkların hiçbir kıymeti yoktur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam bu konuları etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Bu görüşmeyle birlikte bu süreç içerisinde ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuştuk. İnanıyorum ki Sayın Putin ile yaptığımız bu görüşmelerle birlikte, özellikle Rusya-Türkiye-Azerbaycan olarak bu süreç içerisinde bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme, geliştirme şansımız da var. Bu genişletme, geliştirme çalışmalarını da yine Sayın Putin ile görüştük. 3 ülkenin dışında, bölge ülkeleri içerisinden dördüncü, beşinci ülkeleri de buna katmak suretiyle buradaki süreci çok daha farklı bir konuma getirebiliriz. Ulaşımda gerek demir yolu gerek kara yolu noktasında batıdan doğuya, kuzeyden güneye ulaşım sürecini de halledecek ve böylece Azeri kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız."

Görüşmede atılan adımları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Şu anda hepsinde bir mutluluk var. Kelbecer dün tamamen boşalmış oldu. Kelbecer'e de geçme imkanını bundan sonraki süreçte Azeri kardeşlerimiz bulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıllık bir gecikmeyle de olsa hakkın yerini bulduğunu ve Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başladığını vurgulayan Erdoğan, "Herkes artık tavrını sahadaki yeni gerçekliğe göre belirlemeli, adımlarını buna göre atmalı, sürece destek olmalıdır." diye konuştu.

G20 dışındaki platformlarda ve ikili görüşmelerde üzerinde durdukları bir hususa dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ortak sorunlara ortak çözümler getirme konusundaki eksikliklerini İslam düşmanlığı ve ırkçılık akımlarının önünü açarak perdelemeye çalışanların yanlışları, krizleri daha da derinleştirmektedir. Avrupa'da terörle mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımların acı sonuçlarını masumlara ödetmeye çalışan yönetimlerin bu tehlikeli yöntemden bir an önce vazgeçmelerini diliyoruz. Suçlunun, İslam veya Müslümanlar değil, uzunca bir süredir dünyaya hakim olan çarpık düzen olduğunun bir an önce anlaşılmasını diliyoruz."

Erdoğan, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecini hızlandıran salgın döneminin en az kayıpla ve en az krizle geride kalması için üzerlerine düşeni yapmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Diplomatik çabalarımızı, sahadaki güçlü varlığımız ile destekleyerek, kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için en doğrusunu, en hayırlısını, en hakkaniyetlisini yapmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Milletin sağlığıyla birlikte işinin, aşının, eğitiminin ve diğer tüm hizmetlerinin sorumluluğunun üzerlerinde olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, bunun için salgınla mücadele tedbirlerini, üretimi ve istihdamı en az düzeyde etkilemesini sağlayacak şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

- "Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz"

Küresel ticarette çok ciddi bir daralmanın beklendiği 2020 yılını ve bu etkilerin devam edeceği anlaşılan 2021 yılını Türkiye için kayıpları azaltmanın ötesinde bir kazanç dönemi haline getirmek istediklerini ifade eden Erdoğan, bunun için devletiyle, iş dünyasıyla, işçisiyle, genci ve yaşlısıyla 83 milyon olarak hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Olağanüstü dönemler, olağanüstü çabalar gerektirir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ve ülkemiz işte böyle bir dönemden geçiyor. Salgının, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına, dikkatimizi ve enerjimizi dağıtmasına fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle nice badireler gibi bunun da başarıyla üstesinden geleceğiz. Salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları çözmek için ihtiyaç duyulan her tedbiri alıyoruz. Bilhassa istihdamı korumaya yönelik desteklere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede gerek hükümet gerek Meclis grubu olarak üzerimize düşenleri yapmanın gayreti içindeyiz. Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 3 yargı reformu paketinin Meclis tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, hazırlıkları süren diğer reformları da Meclis gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

- "Ülkemizin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa, AK Parti onu yapmıştır"

İnsan Hakları Eylem Planı'na, ekonominin temeli olan güven iklimini de artıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceklerini anlatan Erdoğan, bu çerçevede yapılan hazırlıkları, insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek Meclis'in takdirine sunacaklarını belirtti.

Ekonomide küresel gelişmeler ve salgın sebebiyle ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun adımların da gerektikçe atılmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin 19 yıldır kesintisiz şekilde devam ettirdiği reform ve değişim odaklı siyasetini yeni gelişmelere ve yeni ihtiyaçlara uygun şekilde sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimiz neyi bekliyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa, AK Parti onu yapmıştır, yapmaya devam etmektedir." dedi.

- "Hala parlamenter sistemi savunanlar var"

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Biz bunu söylerken, hala parlamenter sistemi savunanlar var, hala parlamenter demokrasiden bahsedenler var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Yıllar yılı bu sistemi denerken soruyorum; acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Neler çektiğimizi bilmiyor muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem, şu anda olduğu gibi değiştirildi. Yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Gerisinde 200 yılı bulan bir arayışın olduğu bu tarihi reformu milletimizin umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile birlikte gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneği olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Bu ülkede hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini birer birer çözdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Asırlık talepleri, asırlık sıkıntıları, asırlık ihmalleri ortadan biz kaldırdık. En batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye biz hükümet olarak, devlet olarak girilmedik yer bıraktık mı? Her yere adımımızı attık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda aklınıza ne gelirse hepsinde attık." diye konuştu.

Türkiye'de 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, üniversite sayısının da 74'ten 206'ya çıktığını ifade etti.

Üniversitenin olmadığı il kalmadığını belirten Erdoğan, "Biz istedik ki Hakkari'deki evlatlarımız artık Hakkari'den kalkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmesin, biz üniversiteyi onların ayağına götürelim. Daha önce bunlar niye yapılmadı? Parlamenter demokrasinin olduğu dönemlerde bunlar niye yapılmadı? Sadece bu mu? Şırnak öyle değil mi? Oraya da üniversiteyi biz götürmedik mi? Muş... Oraya da üniversiteyi biz götürmedik mi? Ondan sonra diyorlar ki Kürt sorunu. Ne Kürt sorunu? 2005'te Diyarbakır'daki konuşmamda söyledim: 'Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Varsa bunun sorumlusu benim ve bunu da biz çözeceğiz.' dedim. Allah'a hamdolsun bunları biz çözdük." şeklinde konuştu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ulaşım altyapılarının önceki ve şimdi hallerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oraları çukur hale getiren, çukurlarla adeta döşeyenler kimlerdi? Kürt kardeşlerim adına ortada dolaşanlar değil miydi? Camilerimizi yıkanlar onlar değil miydi? Onlar, bunları yaparken daha sonra, işte niçin kayyum atanıyor diyenlere sesleniyorum, bunlar maalesef oralarda devletten aldıkları imkanları dağa gönderenlerdi. Dağa gönderdikleri için de onunla kalmadılar, çukurlar açtılar. Biz de bu kayyumlarla beraber hamdolsun tüm bölgeyi tepeden tırnağa enerjisi, sağlığı, eğitimi, adaleti, emniyetiyle hala devam ediyoruz ve buralardaki düzenlemeleri yaptık. 15-20 yıl önce o bölgeye gidenler şimdi gittikleri zaman tanımıyorlar. Niye? Bambaşka bir Diyarbakır var, bambaşka bir Siirt var, bambaşka bir Hakkari var, bambaşka bir Şırnak var. Daha yeni oradaydık. Çünkü biz bu millete hizmet için varız. Biz bu millete özellikle barış için geldik nerede terör varsa, nerede terörist varsa bunların başını ezmek için varız."

- "Asla demokrasi ve hukuk yolundan ayrılmadık"

Teröre bulaşmamış olması şartıyla hiç kimseyi dışlamadıklarını ve ötekileştirmediklerini söyleyen Erdoğan, tam tersine terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denediklerini, her fedakarlığı yaptıklarını bildirdi. Akrep karakterli terör örgütünün kendi kendini sokarak bu fırsatı heba etmiş olmasına rağmen bölgedeki insanlarla gönül bağını güçlendirerek Türkiye'de yepyeni bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Vesayetle mücadele ederken de terör örgütlerinin sınırlarımız içinden ve dışından gelen saldırılarını karşılarken de darbelere meydan okurken de uluslararası kuşatmaları kırarken de asla demokrasi ve hukuk yolundan ayrılmadık. Hal böyleyken birilerinin çıkıp da Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermeye kalkmasının arkasında, haksızlığın ötesinde art niyet ararız. Bunu yapan Avrupalı ve Amerikalı çevrelerin niyetlerinin kesinlikle özgürlüklerin savunuculuğunu yapmak olmadığını, başka ajandalarla hareket ettiklerini, azıcık vicdan ve izan sahibi herkes zaten biliyor."

- "Bizzat işin sahipleri ikrar etti"

Erdoğan, CHP başta olmak üzere benzer görüşlerin savunuculuğunu yapanların nereden beslendiğini de bizzat işin sahiplerinin ikrar ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. Hadi CHP gibi onların içerideki tetikçilerini de anladık. Peki, yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar niye hala hapisteymiş... Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok. Bir taraftan adalet diyoruz, biz bir taraftan adalet derken, bu kadar ölen, bu kadar maalesef dağa kaçırılan o yavruların anneleri Diyarbakır'daki HDP binasının önünde artık yılları devirdik, yaz kış demeden oturan annelere hakkını kim iade edecek? Onlara, bak senin hakkını biz aradık, bulduk ve şimdi de size iade ediyoruz diye kim diyecek? Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar, biz bunun için varız, biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur."