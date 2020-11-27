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  • Akdeniz'deki korsan aramayla ilgili resen soruşturma başlatıldı
Güncel

Akdeniz'deki korsan aramayla ilgili resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

27 Kasım 2020 Cuma 11:40 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 11:40
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