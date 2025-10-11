Haberde, Türkiye'nin, Libya ile işbirliğini deniz ve hava kuvvetlerini de kapsayacak şekilde genişlettiği, Doğu Akdeniz'deki deniz yollarını ve enerji çıkarlarını korumadaki doğrudan önemi göz önüne alındığında, bölgenin önemli bir konumda olduğu ifade edildi.

Türk firkateyni TGG Kınalıada'nın geçtiğimiz 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus ve 20-21 Ağustos tarihlerinde Bingazi limanlarına gerçekleştirdiği ziyaret, Türk-Libya deniz kuvvetleri işbirliğinde bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Haberde bu askeri eğitimlerin boyutunun, Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu; yalnızca Libya'nın kapasite inşasının önemli bir destekçisi olarak konumunu güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda iç bölünmelerden mustarip bir ülkede istikrarı sağlamanın bir yolu olarak düzenli askeri kurumlara yatırım yapmanın önemi konusundaki farkındalığını da yansıttığı ifade edildi.

"TÜRKİYE, LİBYA ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Haberde açıklamalarına yer verilen Afrika işleri araştırmacısı Musa Tihusay, Ankara'nın son yıllarda Libya'nın güvenlik ve askeri kurumlarının yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Tihusay, bu rolün yalnızca Trablus ile sınırlı olmadığını, doğu ve batı Libya'yı da kapsadığını belirterek, Türk çabasının önümüzdeki yıllarda istikrarı sağlayabilecek profesyonel bir ulusal ordu ve güvenlik gücü inşa etmenin temelini oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK KABUSU

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz anlaşması ve buna eşlik eden ortak deniz faaliyetleri, İsrail'de endişelere yol açtı.

Haberde, Tel Aviv'in, özellikle İsrail ticaretinin yüzde 90'ından fazlasının Akdeniz üzerinden geçmesi nedeniyle, bu anlaşmanın Ankara'ya uluslararası nakliye yollarını ve enerji altyapısını doğrudan etkileme olanağı sağlayacağından endişe ettiği belirtildi.

Bu endişelerin yalnızca ekonomik boyutla sınırlı olmadığı, aynı zamanda güvenlik ve askeri boyutlara da uzandığı dile getirildi.

Mavi Vatan'da büyüyen Türk gücüne vurgu yapan bazı İsrailli araştırmacılar, anlaşmayı, Ankara'nın 140'tan fazla donanma gemisinden oluşan büyüyen bir filo ve birkaç yeni üs aracılığıyla deniz nüfuzunu genişletme projesi olarak yorumladı.

TÜRKİYE - LİBYA - İTALYA ZİRVESİ

İsrail ayrıca, Ağustos ayında gerçekleştirilen bir zirvede ortaya çıkan Türkiye, Libya ve İtalya arasındaki artan üçlü işbirliğine şüpheyle yaklaşıyor ve bu eksenin Avrupa Birliği (AB) içindeki konumunu zayıflattığını ve Rumlarla olan ittifakını izole ettiğini düşünüyor.

Bu gelişmelerle İsrail'de, Türkiye'nin hızlanan hamlelerine kıyasla "deniz bilincindeki eksiklik" kabul edilirken, donanma ve istihbarat yeteneklerinin güçlendirilmesi çağrıları arttı.

Tihusay, Ankara ve Trablus arasındaki deniz işbirliğinin, Amerikan şirketleri, Yunan hükümeti veya İsrail gibi bazı uluslararası güçlerin Libya'nın siyasi zayıflığından faydalanma ve tartışmalı sularda bir oldubitti dayatma girişimlerine karşı caydırıcı bir unsur oluşturduğuna inanıyor. Araştırmacı, Libya'nın deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik güçlerini eğitmek için Türkiye'yi tercih etmesinin, Ankara'nın samimi bir ortak olduğuna ve Türkiye'nin desteğiyle Libya'nın deniz kuvvetlerinin Akdeniz'deki egemenlik haklarının korunmasını sağlayacağına ve dış güçlerin emellerini sınırlayacağına olan inancından kaynaklandığını dile getirdi.

MSB: Denizkurdu Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor

Sıradaki hedef Somali ve Libya