Akılalmaz hırsızlık! İşyerinin önündeki çiçek saksını boşaltıp çaldı

IHA 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:43

Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin önünde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti.

Güzellik merkezi sahibi Merve Çetin, önceki sabah işyerini açmaya geldiği sırada, dükkanın önünde bulunan süs bitkilerinin toprağının yere döküldüğünü ve çiçeklerinin yolunduğunu fark etti. Çetin, hayvanlarının süs bitkilerinin dikili olduğu saksının da yerinde olmadığını fark edince, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, saksının yoldan geçen bir bayan tarafından içinin boşaltılarak çiçeklerinin yolunduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa bir şok yaşayan genç kadın daha sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.