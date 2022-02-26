İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2022 Cumartesi / 25 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akılalmaz olay! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu
Güncel

Akılalmaz olay! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu. A.K'nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:28
ABONE OL

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki A.K.'nin odasına giren anne, kızını hareketsiz şekilde buldu. Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.K.'nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

A.K.'nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.