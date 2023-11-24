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Akılalmaz olay! Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Akılalmaz olay! Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından çıktı
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Kentte, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 13 katlı İnci Apartmanı'nda yıkım çalışması başlatıldı.

Çalışmada işçiler, pencerenin üzerinde perde duvarı tutmak için yapılan ve içerisinde 4 demir olan hatılda bakır tabak buldu.

Yıkım ekibinde yer alan Mehmet İpek, AA muhabirine, 13 katlı binanın yıkımına 18 Kasım'da başladıklarını söyledi.

Dama çıkarılan iş makinesinin kat kat yıkarak aşağı indiğini belirten İpek, "Çok ağır hasarlıydı, acil yıkım isteniyordu. 10. katında hatıldan yemek tabağı çıktı. Şaşırdık yani, daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa başımıza geldi." diye konuştu.

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