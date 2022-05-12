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Akılalmaz olay! Annesini ve komşusunu kurşunladı

Kayseri'de Halil Emir Kalkan, tartıştığı annesi Güzide Barlas ile komşusu Şanziment Yalman'ı tabancayla vurarak yaraladı. Bir otomobili de kurşunlayan Kalkan, aracı ile olay yerinden kaçtı.

DHA12 Mayıs 2022 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
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Olay, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Emir Kalkan ile annesi Güzide Barlas tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kalkan, belinden çıkardığı tabanca ile annesini bacağından vurarak yaraladı.

Daha sonra evinin önündeki bir otomobili kurşunlayan Kalkan, aracına binerek havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada komşulardan Şanziment Yalman da tabancayla vuruldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barlas ile Yalman'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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