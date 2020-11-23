İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6785
  • EURO
    9,1256
  • ALTIN
    462.957
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akılalmaz olay! Boşanmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu
Güncel

Akılalmaz olay! Boşanmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran adam yakalanarak tutuklandı. Ürgüp'e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi.

IHA23 Kasım 2020 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. sokakta ikamet edem Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.’den ayrılmak istediğini söyledi. Hacer Ç.’nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerden Hacer Ç.’nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ürgüp’e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi. Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bayram Ç.’nin daha önce Hacer Ç.’ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.