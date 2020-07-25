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Akılalmaz olay! Gelinini tilki zannederek öldürdü

Bartın'ın Kozcağız beldesinde inanılmaz bir olay meydana geldi. Evinin balkonunda oturduğu sırada bahçesindeki gelinini tilki sanarak öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:00 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:02
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İddiaya göre, Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mustafa G. (67), bahçesine tilki geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu gelini Günül G'yi (31) vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Gönül G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Gönül G'nin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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