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Akılalmaz olay! Hastaneye aracıyla girmeye çalıştı

Ankara'da tartıştığı eşinin çalıştığı hastaneye girmek isteyen ve aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlilerince içeri alınmayan emekli memur H.K. (52), otomobili ile hastaneye girmeye çalıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, zarar gören hastane kapısı çalışanlar tarafından naylon brandayla kapatıldı.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:29
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AA muhabirin edindiği bilgiye göre, emekli memur H.K, tartıştığı eşinin çalıştığı General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi'ndeki özel bir hastaneye geldi.

H.K, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle kapıdaki güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine H.K. ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Diğer güvenlik görevlilerinin de yardımıyla dışarı çıkarılan ve sinirine hakim olamayan H.K, hastane önündeki 71 D 461 plakalı otomobilini çalıştırarak, hastane kapısına doğru ilerledi. Güvenlik görevlileri tarafından engellenmeye çalışan otomobil, hastane girişindeki kapıya çarparak durdu.

Olay yerine gelen polis ekibi, H.K'yi gözaltına aldı. H.K, ilk ifadesinde güvenlikçilerle tartıştığı için otomobili ile hastane kapısına girdiğini söyledi. Otomobil çekici ile bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, zarar gören hastane kapısı çalışanlar tarafından naylon brandayla kapatıldı.

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