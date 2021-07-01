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Akılalmaz olay! İstediği börek fırında kalmayınca satırla etrafı dağıttı

İzmir'de bir börekçiye giren ve elindeki satırla çevreye zarar veren kişi gözaltına alındı. İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan iş yeri sorumlusu Özgür Kaçmaz (23), şüphelinin her zaman gelen bir müşterileri olduğunu, yaşananlara anlam veremediklerini belirtti.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:25
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İddiaya göre, Çalıkuşu Mahallesi'nde bir börek fırınına gelen Murat Ç. (41) börek almak istedi. Tezgahta görevli Özge G'nin (20) kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine tepki gösteren Murat Ç, dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra elinde satırla börekçiye giren ve satırı çevreye savurarak iş yerine zarar veren Murat Ç, yiyecek bir şeyler isteyip parasını ödedikten sonra uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan iş yeri sorumlusu Özgür Kaçmaz (23), şüphelinin her zaman gelen bir müşterileri olduğunu, yaşananlara anlam veremediklerini belirtti.

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