İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7337
  • EURO
    9,1465
  • ALTIN
    468.859
  • BIST100
    1301.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akılalmaz olay! Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkıştı
Güncel

Akılalmaz olay! Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkıştı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıkan genç kadının kimliği belirlendi. Polisin incelemesi sonrası S.K. olduğu tespit edilen kadın gözaltına alınıp, 947 lira para cezası uygulandıktan sonra bırakıldı.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:54
ABONE OL

Gazipaşa ilçe merkezinde kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen genç bir kadın, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlarken görüldü. Zaman zaman hayvanın kafasını da ısırmaya çalışan kadının neden böyle bir şey yaptığı belirlenemedi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayılınca hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise kadının hayvanı sevmeye çalıştığını iddia etti.

Olayın ardından harekete geçen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu görüntülerinin yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis yaptığı çalışma sonucu genç kadının S.K. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan S.K.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira para cezası uygulandıktan sonra bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.