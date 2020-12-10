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Akılalmaz olay! Top oynuyorlar diye kızdı çocukları pompalı tüfekle kovaladı

İstanbul Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfek ile ateş açıp, mahalledeki çocukları kovaladı.

IHA10 Aralık 2020 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:44
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Mithat Bayramoğlu, dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Bayramoğlu, çocuklarla tartışmaya başladı. Sokakta oynayan çocukların Bayramoğlu’na saldırmasından sonra sinirlenen adam evine silahını almaya koştu. Bu sırada mahalledeki çocuklar Bayramoğlu’nu evine kadar kovaladı. Evinden pompalı tüfeğini alan adam, silahı çocuklara yöneltip önce kovaladı daha sonra bir el ateş etti.

Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayramoğlu’nu bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan Bayramoğlu ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde çocukların top oynarken çok ses yaptıklarından şikâyetçi olduğunu ve çocukların yanına gittiğinde darp edildiği için pompalı tüfekle kovaladığını söyledi.

POMPALI DEHŞETİ KAMERADA

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerine Bayramoğlu’nun, sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.

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