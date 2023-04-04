Akılalmaz olay! Tüm binayı sivrisinekler sardı

Küçükçekmece'de, 4 katlı binanın bodrum katına yaklaşık 7 ay önce kanalizasyondan su sızmaya başladı. İSKİ'ye defalarca başvuru yapmalarına rağmen bir çözümün olmadığını öne süren bina sakinleri, sudan üreyen ve tüm binayı saran sivrisinekler nedeniyle panik olmaya başladı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına iddiaya göre 7 ay önce kanalizasyondan su sızmaya başladı. Bodrum katı sızan suyla dolarken bina sakinleri, suyun çekilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) başvurdu. Ancak herhangi bir çözümün olmadığı ileri sürüldü. Bir süre sonra tekrar başvuru yapan bina yöneticisi Mehmet Şerif Doğanay, olumlu herhangi bir dönüş yapılmadığını anlattı. Kanalizasyondan sızan ve koku yapan sudan bir hafta önce ise sivrisinekler üremeye başladı. Sinekler binanın her tarafına yayıldı. Binada oturan çocukların yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde ise sivrisinek ısırıkları olduğu görülürken bazılarında ise yaraya dönüştüğü gözlemlendi. Konu hakkında tedirgin olan 15 dairenin yer aldığı bina sakinleri, hem suyun binanın kolanlarına zarar vermesi hem de sivrisineklerin hastalık yayma endişesi nedeniyle bir çözümün bulunmasını istiyor.

"İSKİ ANALİZ YAPTI İKİ KERE, KANALİZASYON SUYU ÇIKTI"

İSKİ'ye defalarca gittiğini ancak bir çözümün olmadığını anlatan bina yöneticisi Mehmet Şerif Doğanay, "Yaklaşık 7 ay önce buraya bir su girdi. Girerken biz İSKİ'ye müracaat ettik, geldi iki kere analiz yaptı. Analiz sonucunda kanal suyu çıktı ve çare olmadılar, gittiler. Git gel, git gel 50 kere gittik geldik bir sonuca varamadık. Önümüzde deprem var, binaya bu su zarar veriyor. Sinek aldı başını gitmiş, hiç kimse içerde dayanmıyor, çok kötü durumdayız. Su 7 ayı geçiyor, sudan dolayı sinek doldu" dedi.

"ÇOCUKLAR SABAHA KADAR UYUMUYOR"

Defalarca başvuru yapılmasına rağmen bir dönüşün olmadığını anlatan Doğanay, "Bina sinek doldu, akşamları herkes ilaçlıyor, çocuklar sabaha kadar uyumuyor. Bunun sonucunda hastalık var, sıtma var. İSKİ çare olmuyor bize, 50 kere müracaat ettik, dilekçe verdik, geri dönüş olmadı" diye konuştu.

"ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Çocuklarının geceleri uyuyamadığını anlatan bina sakini 3 çocuk babası İzzet Becerikli, "Sudan dolayı hep sinek doldu, çocukların yüzü hep sivilce oldu. Rahatsız oluyor, bir de geceleri uyuyamıyoruz. Çocukların kolları hep sivilce dolu, çözüm bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.