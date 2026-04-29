29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
  • Akılalmaz paylaşımlarda bulundu! Öğretmen akıl hastanesine yatırıldı
Güncel

Akılalmaz paylaşımlarda bulundu! Öğretmen akıl hastanesine yatırıldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan M.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adli makamlarca, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
İddiaya göre, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden kişi ve kurumları hedef alarak küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretnmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı. Öte yandan, M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. mahkemece, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehre inen domuz ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
