  Akıllara durgunluk veren sahtekarlık... Üretim üssü kurmuşlar
Güncel

Akıllara durgunluk veren sahtekarlık... Üretim üssü kurmuşlar

Adana'da piknik ve mutfak tüplerine kompresörle hava basan ve ünlü markaların etiketiyle piyasaya süren sahtekarlar yakalandı. Zanlıların tüpte tercih ettikleri kaçakçılık yöntemi ve yaptıkları hile pes dedirtti.

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:23
Akıllara durgunluk veren sahtekarlık... Üretim üssü kurmuşlar
Adana'da Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan İlçesi'ndeki farklı alanlarda faaliyet yürüten bir kaçakçılık şebekesine baskınlar gerçekleştirdi. Polis tarafından 20 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalanırken, girilen adresler de didik didik arandı.

TÜPLERDE YAPILAN HİLE PES DEDİRTTİ

Baskın yapılan bir adreste 138 adet piknik tüpü bulundu.

Zanlıların tüpte tercih ettikleri kaçakçılık yöntemi ve yaptıkları hile pes dedirtti.

Zanlıların, piyasadaki boş piknik tüpleri toplayıp, sanayi tüplerinden bir miktar aktarım yapıp, sonrasında dikkat çekmemesi için tüpe kompresörle hava basıp, bunları da ünlü bir markanın etiketlerini yapıştırarak sattıkları ortaya çıktı.

ÜRETİM ÜSSÜ KURMUŞLAR

Ayrıca şebekenin, bunun için de ilçenin kırsal kesiminde özel bir depo kiraladığı, burayı da üretim üssüne dönüştürdükleri öğrenildi.

Adreslere yapılan operasyonlarda, 138 adet piknik tüpü bulundu.

