24.12.2019 12:16 - Güncelleme: 24.12.2019 12:16

Akıllı Şehir nedir? Akıllı Şehir örnekleri hangi ülkelerde var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Akıllı Şehir Stratejilerini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi. Akıllı Şehir hakkında tüm detaylar haberimizde..

AKILLI ŞEHİR NEDİR?

“Akıllı şehir“, varlıkları ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için kullanılan bilgileri sağlamak amacıyla çeşitli türde elektronik veri toplama sensörleri kullanan bir kentsel alandır.