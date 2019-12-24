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Akıllı Şehir nedir? Akıllı Şehir örnekleri hangi ülkelerde var?

Akıllı Şehir nedir? Akıllı Şehir örnekleri hangi ülkelerde var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Akıllı Şehir Stratejilerini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır.' dedi. Akıllı Şehir hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24.12.2019  12:16 - Güncelleme: 24.12.2019  12:16
Akıllı Şehir nedir? Akıllı Şehir örnekleri hangi ülkelerde var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Akıllı Şehir Stratejilerini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi. Akıllı Şehir hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 
AKILLI ŞEHİR NEDİR? 
“Akıllı şehir“, varlıkları ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için kullanılan bilgileri sağlamak amacıyla çeşitli türde elektronik veri toplama sensörleri kullanan bir kentsel alandır.
 
 
 
AKILLI ŞEHİR ÖRNEKLERİ HANGİ ÜLKELERDE VAR? 
 
Adelaide – Avustralya
 
Barselona – İspanya
 
Amsterdam – Hollanda
 
Singapur
 
Pittsburgh

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