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Akıma kapılan Özge'nin babası: Kızım Gdz ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 'Kızım Özge Ceren, Gdz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. Gdz ve İZSU suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum.' dedi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Akıma kapılan Özge'nin babası: Kızım Gdz ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı
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İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu savunma yapmayan 22 sanık ilk kez hakim karşısında ifade verecek.

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin avukatlarının delil olarak kentte yayın yapan bir yerel gazetenin, ihmallere ilişkin 5 yıl önce yaptığı haberin dosyaya eklenmesi talebi üzerine, mahkeme gazetenin dosyaya orijinal nüshasının eklenmesini istedi. Bunun üzerine "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberin bulunduğu 19 Ocak 2019 tarihli gazete dava dosyasına girdi.

Devam eden duruşma 3 gün sürecek.

- DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızım Özge Ceren, Gdz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. Gdz ve İZSU suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum." dedi.

- OLAY VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 42 şüphelinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

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