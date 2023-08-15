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Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kültürel yakınlık tercih sebebi oldu

Iraklıların, coğrafi ve kültürel yakınlığının yanı sıra geniş turistik alanlara ve dört mevsimin yaşandığı iklime sahip olmasından dolayı yaz tatillerindeki ilk tercihleri Türkiye oluyor.

AA15 Ağustos 2023 Salı 11:43 - Güncelleme:
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kültürel yakınlık tercih sebebi oldu
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Iraklılar, yaz tatilini Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde geçirirken İstanbul'u gezmeyi de ihmal etmiyor.

Kerkük'teki bir tur şirketinde organizatör İbrahim Pasvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Iraklıların tatil için ilk tercihinin Türkiye olduğunu ifade ederek bunun nedenini de Türkiye'nin "geniş turizm alanına ve dört mevsime sahip olması" şeklinde açıkladı.

İki ülkenin sınır komşusu olmasının da önemli etken olduğuna dikkati çeken Pasvan, Irak'ın istisnasız tüm kentlerinden gelen turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

YAZ MEVSİMİNDE ÖNCELİKLİ TERCİH: KARADENİZ

Yaz mevsiminde artan sıcaklıktan uzaklaşmak isteyenlerin Karadeniz bölgesini tercih ettiğini söyleyen Pasvan, Iraklıların özellikle son 5 yıldır Karadeniz turlarına taleplerinin arttığını belirtti.

Pasvan, "İstanbul için düzenlediğimiz turlara Karadeniz'i de ekledik. Özellikle Irak'ın orta ve güney kentlerinden talep oldukça yoğun." dedi.

TÜRKİYE KALİTELİ TURİZM HİZMETİ SUNUYOR

Pasvan, Iraklıların Türkiye'yi tercih etmesinin önemli sebeplerinden birinin de kaliteli hizmet sunması olduğunu dile getirerek Türkiye'nin turizm sektöründe önemli deneyime sahip olduğuna ve bunu turistlere iyi yansıttığına işaret etti.

KERKÜK'TEN TÜRKİYE'YE GÜNLÜK ONLARCA TUR DÜZENLENİYOR

Hava ulaşımının yanı sıra otobüslerle de seyahat etmeyi tercih edenlerin bulunduğunu belirten Pasvan, Kerkük'ten Türkiye'ye günlük en az 10 tur otobüsünün gittiğini söyledi.

Pasvan, Kerkük Havaalanı'nın da Türkiye'ye seyahat için önemli kolaylık sağladığına dikkati çekerek Kerkük'ten Türkiye'ye haftada 7 sefer düzenlendiğini ve bu uçuşların yaz mevsiminde tamamının Türkiye'ye seyahat amaçlı gidenlerden oluştuğunu kaydetti.

Bir diğer tur organizatörü İbrahim Beyatlı da Irak genelinde özellikle de Kerküklüler için Türkiye'nin adeta tek seyahat adresi olduğunu dile getirdi.

Beyatlı, "Iraklıların coğrafi ve kültürel yakınlık anlamında yurt dışı tatilini geçirebileceği en iyi ülkenin Türkiye olduğunu düşündüklerini" ifade etti.

Iraklıların özellikle aile tatili için de Türkiye'yi tercih ettiklerini vurgulayan Beyatlı,Türkiye'nin birçok yönden kendilerine uygun olduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ VİZE UYGULAMASI KALKMALI

Vize uygulamasının seyahatleri kısıtladığını savunan Beyatlı, "İki ülke arasındaki vize uygulaması kalkmalı. Vize uygulaması olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat oranı artacaktır." diye konuştu.

Türkiye için her bir vize tutarının 135 ila 180 dolar olduğundan söz eden Beyatlı, kalabalık ailelerin ise bu tutarı karşılamakta zorlandığını ve bu durumun da Türkiye seyahatine engel olduğunu aktardı.

Beyatlı, vize uygulamasının kalkması halinde tüm mevsimlerde turlar düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.

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