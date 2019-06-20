Akın Öztürk son dakika kaç yıl ceza aldı? Akın Öztürk kimdir?

‘Akın Öztürk kimdir? Akın Öztürk kaç yıl ve ceza aldı?’ sorularına vatandaşlar yanıt aramaya başladı. FETÖ’nün en üst düzey isimlerinden Akın Öztürk’le ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin başında yer alan Akın Öztürk Eski Hava Kuvvetleri Komutanı FETÖ’cü Akın Öztürk’ün de yargılandığı Genelkurmay çatı davasında bugün karar açıklandı. FETÖ’cü eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Peki Türkiye'yi kana bulamaya niyet eden FETÖ darbe girişiminin başındaki Akın Öztürk kimdir ve aslen nerelidir? Akın Öztürk, 21 Şubat 1952'de doğumlu. Akın Öztürk aslen Gümüşhaneli. Bu ile bağlı Çamlıköy'de dünya agelmiş. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamlayan Akın Öztürk, 1970 yılında Hava Harp Okulu'na girdi. Türkiye'yi kana bulamaya niyet eden FETÖ darbe girişiminin başındaki Akın Öztürk kimdir ve aslen nerelidir? İşte o ayrıntıları…

AKIN ÖZTÜRK KİMDİR NERELİ?

Akın Öztürk, 21 Şubat 1952'de doğumlu. Akın Öztürk aslen Gümüşhaneli. Bu ile bağlı Çamlıköy'de dünya agelmiş. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamlayan Akın Öztürk, 1970 yılında Hava Harp Okulu'na girdi. 1973 yılında buradan teğmen rütbesiyle mezun olan Akın Öztürk, 1975 yılına kadar 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında jet pilotu eğitimini ve 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında F-100 uçaklarında harbe hazırlık eğitimini tamamladı.

1975-1981 yılları arasında 7’nci Ana Jet Üs 172 Filo Komutanlığında F-100 ve F-4 uçaklarında Kol Uçucusu olarak görev yapan Öztürk; 1981 yılında atandığı 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında ise 1985 yılına kadar 111’inci Filo Komutanlığı Kol Uçucusu ve Üs Standardize ve Kıymetlendirme Kısım Amirliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Hava Harp Akademisi'ne giren Akın Öztürk, 1987'de mezun oldu. Ardından Kurmay Subay olarak atandığı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 1989 yılına kadar Standardize ve Kıymetlendirme Subayı ve Filo Eğitim Subayı olarak görev yaptı. 1989 yılında F-16 uçağına geçiş yapmasının ardından 1989-1991 arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı 141’inci Filo Harekât Subayı ve 1991-1993 yıllarında 141’inci Filo Komutanı olarak görev yaptı.akın öztürk görüntüleri

1993-1996 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığında Yurtdışı Kurs Plan Subaylığı ve takiben Uçuş Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ali Öztürk, 1994-1995 yıllarında, NATO kapsamında icra edilen Uçuş Yasağı Harekâtı (Operation Deny Flight)’na Kıdemli Milli Temsilci olarak katılmıştır. 1996-1998 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri Tel-Aviv Askeri Ataşesi olarak görev yaptı, 1998-2000 yılları arasında ise 6’ncı Ana Jet Üs Harekât Komutanlığı görevini üstlendi.

Akın Öztürk, 200 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. 2002 yılına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı görevini yürüten Öztürk, 2002'de ise 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görevine getirildi. 2004 yılında ise Tümgeneral oldu. Sırasıyla 5 Ağustos 2004 tarihinde 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına, 30 Ağustos 2006’da 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığına, 30 Ağustos 2008’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlerine atandı. 2009 yılında Korgeneralliğe terfi ederek 2009-2011 yılları arasında 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 22 Ağustos 2013 – 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında 30’uncu Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Akın Öztürk, 2015 yılı Yüksek Askerî Şura kararları ile Yüksek Askerî Şura üyeliğine atandı.

Orgeneral Akın Öztürk, 43 yıllık uçuş hizmeti boyunca F-16, F-4, F-5, F-104, F-100, EUROFIGHTER, JAS 39, T-38, T-37, KT-1T, T-33, T-34, T-41, SF-260, G550, GULF-IV, CIT-VII, CN-235, KC-135, A400M, E-7T, UH-1H, AS-532, T-129 ATAK ve HÜRKUŞ uçakları başta olmak üzere 30 farklı tipte 5800 saat uçuş gerçekleştiren Orgeneral Akın Öztürk, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında gündeme geldi.