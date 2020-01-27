İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9503
  • EURO
    6,563
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Güncel

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteci Serdar Akinan'ın, enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin, 'O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar.' ifadesini kullandı.

AA27.01.2020  08:22 - Güncelleme: 27.01.2020  08:22

Güllüoğlu, Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, Akinan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddiaların kesinlikle doğru olmadığını, vatandaşları kurtarırken tek önceliklerinin can güvenlikleri olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Diğer enkaz alanındayken haber geldi, bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Skandal haberin ardından Valilik harekete geçti Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Güllüoğlu, UMKE ekiplerinin yaralıya damar yolu açtığını belirterek, şunları ifade etti:

"Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın."

Akinan, katıldığı televizyon programında, afet alanını gezdiği sırada kurtarılan yaralı bir depremzedenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazın olduğu alana gelene kadar bekletildiğini iddia etmişti.

Enkaz altında 112'yi aradı! İşte o görüşme...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

'Libya'da çözüm silah'
'Libya'da çözüm silah'

'Libya'da çözüm silah'

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Polise satarken suçüstü yakalandı: Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi
Polise satarken suçüstü yakalandı: Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi

Polise satarken suçüstü yakalandı: Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.