Akıncı Üssü darbe girişimi davası sürüyor

AA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:13

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasına cuma günkü celsede başlayan eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubu yüzbaşı Özay Cödel, mütalaaya karşı beyanlarına devam etti. Darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nde yakalanan ve Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast davasında "Cumhurbaşkanı'na suikasta azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cödel, 15 Temmuz'da birliğine geldiğinde Albay Mustafa Turan Ecevit'in emri üzerine Akıncı'ya gittiğini iddia etti. Ecevit'in kendisine bir liste verdiğini savunan Cödel, emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini öne sürdü. Cödel, savcılık mütalaasının dayandığı bilirkişi raporlarının yok hükmünde olduğunu, bu raporlar esas alınarak yargılama yapılmasının hukuka uygun olmadığını savundu.

Dava dosyasındaki itirafçı şüphelilerin samimi olmadığını ileri süren Cödel, bu tanık beyanlarının mütalaada delil kabul edilmesinin yasal olmadığını iddia etti. Darbe girişiminin ardından "Şapka" ve "Kuzgun" kod adıyla gizli tanıklık yapan ancak mahkeme sürecinde kimliklerini açıklayan, eski albay Hakan Bıyık ve eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın beyanlarının hukuken geçersiz olduğunu ileri süren Cödel, bu kişilerin ifadeleri üzerine karar kurulamayacağını savundu. Sanık Cödel, FETÖ'cü olduğuna dair itirafçı beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.