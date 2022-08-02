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Akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarında 53. güne girildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 53'üncü güne girildi.

DHA2 Ağustos 2022 Salı 13:47 - Güncelleme:
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Olay, 11 Haziran'da Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında ise 53'üncü güne girildi. Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş'i arama çalışmaları, Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından debinin yüksekliği ve zorlu doğa şartlarına rağmen sürdürülüyor.

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