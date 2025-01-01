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  • Akkiraz'dan ''Nesimi Türbesi'' provokasyonu! Yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı
Güncel

Akkiraz'dan ''Nesimi Türbesi'' provokasyonu! Yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı

Halep'teki Nesimi Türbesi'nin yok edildiğini iddia ederek mezhep ayrımcılığını körüklemeye çalışan CHP'nin eski Milletvekili Akkiraz, yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı.

1 Ocak 2025 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
Akkiraz'dan ''Nesimi Türbesi'' provokasyonu! Yalanı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı
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CHP'nin eski İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Halep'teki Nesimi Türbesi'nin yok edildiğini iddia ederek mezhep siyasetine soyunmuştu.

Mezhep üzerinden ayrımcılığı kışkırtmaya çalışan Akkiraz'ın paylaşımlarının yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Yayınlanan görüntülerde bölgedeki çatışmalardan sivil yapıların zarar görmesine rağmen Nesimi Türbesi'nin sapasağlam ve ayakta olduğu tespit edildi.

İddiası yalan olduğu ortaya çıkınca özür mesajı yayımlayan Akkiraz, "Nesimi türbesi yıkılmamış. Özür dilerim yanlış bilgi için" dedi. Özrüne rağmen yalana devam eden Akkiraz, Nesimi Türbesi'nin korumasına ilişkin yapılan çalışmalarının kendi sayesinde yapıldığını ileri sürdü.

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