İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1696
  • EURO
    45,0199
  • ALTIN
    4203.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akkuyu için heyecanlandıran gelişme! Resmen devreye alındı
Güncel

Akkuyu için heyecanlandıran gelişme! Resmen devreye alındı

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 1. güç ünitesinin su besleme sistemindeki pompaların elektrik motorları devreye alındı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 'Pompa ünitelerinin elektrik motorlarının test çalışması ve ardından yapılacak testler sonucunda, birinci güç ünitesinin kıyı pompa istasyonunun teknik sistemlerinin hazır olduğunu teyit etmiş olacağız' dedi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Akkuyu için heyecanlandıran gelişme! Resmen devreye alındı
ABONE OL

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, kıyı pompa istasyonunda teknik su besleme sistemi pompalarının elektrik motorlarının testi tamamlandı.

Devreye alınan sistem, soğutma makinesi binalarına ve santral genel kompresör istasyonuna su temin edecek.

"TEKNİK SİSTEMLERİNİN HAZIR OLDUĞUNU TEYİT ETMİŞ OLACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'de ekipmanların devreye alınmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deneyimli devreye alma uzmanları, tüm işlemlerin uygunluğunu ve sırasını dikkatle takip ediyor. Pompa ünitelerinin elektrik motorlarının test çalışması ve ardından yapılacak testler sonucunda, birinci güç ünitesinin kıyı pompa istasyonunun teknik sistemlerinin hazır olduğunu teyit etmiş olacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.