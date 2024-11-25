Akkuyu NGS şantiyesinde fırtına sebebiyle bazı çalışmalara kısıtlamalar getirildi

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, Mersin'de 23 Kasım'ı 24 Kasım'a bağlayan gece, hızı saatte 87 kilometreyi bulan şiddetli fırtına meydana geldiği ifade edildi.

Söz konusu fırtına öncesinde yapılan uyarılar dikkate alınarak Akkuyu NGS şantiyesindeki ilgili birimlerin çalışmalarına bazı kısıtlamalar getirildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda vinç ve iskele kullanımı da dahil olmak üzere yüksekte yapılan tüm çalışmalar askıya alınırken, açık alanlarda depolanan iskele ile hafif ve dengesiz malzeme ve ekipmanların sabitlenmesini sağlamak için önlemler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, açık alanlarda çalışan personel sayısı en aza indirilirken, çalışma alanlarının yakınında personel için güvenli barınaklar düzenlendiği, fırtınanın öncesinde 22 Kasım'da tüm yüklenici ve alt yüklenicilerin şiddetli rüzgar koşullarında çalışma yaparken alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Akkuyu NGS inşaat sahasının dışında yer alan ve başka bir kuruluş tarafından yönetilen Sipahili yerleşim alanında, konut binasının çatı parçalarının 24 Kasım'da saat 10.40 civarında şiddetli rüzgar nedeniyle koptuğu bildirilen açıklamada, olay sonucu yaralanan taşeron kuruluş çalışanının acilen Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, olayda taşeron kuruluşun bir başka çalışanın da ağır yaralandığı, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra da Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralının tıbbi gözlem altında tutulduğu bilgisine yer verildi.

Yaşanan olayın nedenlerini tespit etmek üzere bir komisyon kurulduğuna işaret edilen açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'nin gerekli olması halinde, olayın soruşturulmasında makamlara yardımcı olmaya hazır olduğu belirtildi.



Açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ olarak merhumun ailesine ve yakınlarına en içten baş sağlığı dilekleri ile yaralı personelin sağlığına kavuşması temennisine yer verildi.