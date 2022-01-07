Akkuyu NGS'den barınma yeri açıklaması

IHA 7 Ocak 2022 Cuma 16:45 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 16:45

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin 4 ünitesinin tamamında tam ölçekli inşaat ve montaj çalışmalarına başlanmış olması nedeniyle, inşaatın en yoğun aşamasına gelindiği ifade edildi.

Bu sebeple projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Projede çalışan işçileri Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında barındırabilmek amacıyla, bölgede yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları kurulmuştur. Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle, şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili'deki yerleşim alanının yönetimine, odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda, kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimlerin devam ettiği belirtilerek, "Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir" ifadelerine yer verildi.