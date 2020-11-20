İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2020 Cuma / 4 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6478
  • EURO
    9,0832
  • ALTIN
    461.629
  • BIST100
    1325.13
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde temel ilkbaharda atılacak
Güncel

Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde temel ilkbaharda atılacak

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kiril Komarov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

AA20 Kasım 2020 Cuma 17:41 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 17:42
ABONE OL

Komarov, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinin inşaatı için gerekli lisansın alındığını anımsattı.

Daha önce santralin inşaatı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Komarov, "Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Santralde dördüncü ünite için gerekli evrakları ise mayıs ayında teslim ettiklerini belirten Komarov, "Bu almamız gereken son lisans olacak. Genelde lisansı almak için 1 yıl beklememiz gerekiyor. Dördüncü ünite için lisansı 2021'in sonbaharı gibi almayı bekliyoruz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.