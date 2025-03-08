Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin geleceğinde 4 bin kadın imzası

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'nin geleceğinde, 1700'ü Türk, 4 bin kadının da imzası bulunuyor.

Akkuyu NGS'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, AA muhabirine açıklamalarda bulunan kadın mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde görev alma deneyimlerini paylaştı.

Akkuyu NGS Elektrik Bölümü Röle Koruma Uzmanı Elif Başak Günay, santralde 4 yıldan bu yana görev yaptığını söyledi.

Böyle bir projenin içinde yer almamın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Günay, "Tarihe tanıklık eden sürecin bir parçası olduğumuz için mutluyum. Biz kadınlar olarak sektörde her zaman vardık. Var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin teknik projesinde, bir kadın olarak varlığımı sürdürebildiğim için de çok gururluyum." diye konuştu.

Santralin Isı Otomasyon ve Ölçüm Bölümü Başuzmanı Fadime Baca da birimindeki tek kadın çalışan olduğunu ve bununla gurur duyduğunu ifade etti.

Kadınların her işi başarabileceğini vurgulayan Baca, "Kadınlara sesleniyorum, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki kararlı ve istikrarlı olun." dedi.

- "TARİHİ PROJENİN EKİBİNDE YER ALDIĞIMIZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Santralin İkincil Çevrim Kimyasal Analiz Uzmanı Pakize Ayşe Ciğal Yaygın, Akkuyu NGS'de 3 yılı aşkın süredir görev yaptığını belirtti.

Tarihi bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Yaygın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük projesi olan ilk nükleer güç santralinde çalışmak kulağa harika geliyor. Bunu bir Türk kadını olarak başardığım için gerçekten çok mutluyum. Bu tarihi projenin ekibinde yer aldığımız için de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak ve kendimizi bu alanda geliştirme açısından önemli bir fırsat. Bizim bölümümüzde yani kimya bölümünde kadın çalışanların sayısı erkeklerden daha fazla. Bu da kadınların bu alanda çalışırken bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor. Titizlik, dikkat ve analitik düşünme isteyen bir alanda kadınların yetenekleri sektöre katkı sağlıyor."

Akkuyu NGS'nin Devreye Alma ve Ayarlama Birimi Uzmanı Canan Hayran Alatlı da eşiyle santralde çalıştığını belirtti.

Santralde 6 yıldan bu yana görev aldığını belirten iki çocuk annesi Alatlı, "Kızlarıma rol model olmak istiyorum. Kadınlar her yerde. Biz güçlüyüz ve her alanda çalışabiliriz. Yeter ki isteyelim, neden olmasın. Teknik alanda çalışıyorum. Diğer kadınlar da bu alanda çalışabilir." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK KADININ GÜCÜNÜ BU PROJEDE GÖREBİLİYORUZ"

Akkuyu NGS Çevre Koruma Birimi Kıdemli Uzmanı Merve Kolukısaoğlu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan ilk mühendislerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kadın olarak bu başarıya ulaşmak benim için mutluluk verici. Şirketimizin bize kariyer olanakları sağlaması, kendimizi geliştirmemiz için eğitimler, seminerler düzenlemesi bizim için büyük olanak. Çalışma hayatımızda Rusya'da eğitimlere gittik. Bence kadın mühendislerin kendilerini geliştirebilmeleri adına Akkuyu Nükleer çok iyi bir seçenek. Türk kadının gücünü bu projede görebiliyoruz."