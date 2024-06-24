İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9064
  • EURO
    35,3652
  • ALTIN
    2466.03
  • BIST100
    10763.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa sahasına yeni bir simülatör teslim edildi
Güncel

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa sahasına yeni bir simülatör teslim edildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa sahasına yeni bir simülatör teslim edildiğini bildirdi. Söz konusu simülatörün, santralin elektrik bölümü çalışanlarını elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışma konusunda eğitmek üzere tasarlandığı açıklandı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa sahasına yeni bir simülatör teslim edildi
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü olan Rosenergoatom Concern AŞ'nin kontrol biriminin bir parçası olan Rusya Nükleer Güç Santralleri İşletme Bilim ve Araştırma Enstitüsü VNIIAES AŞ'nin ürettiği simülatör, elektrikli ekipmanların bakım ve onarım eğitimi için tasarlandı.

0,4 KİLOVAT VOLTAJLA ÇALIŞACAK

Simülatörün donanım sistemi, güç ünitesindeki elektrikli ekipmanların birebir aynı bileşenlerini içeriyor. Ayrıca, NGS'nin işletimi sırasında 0,4 kilovolt voltajla çalışacak olan ekipmanın, santralin elektrik ekipmanıyla tamamen aynı parçalara sahip olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, söz konusu simülatörün güç devrelerinin çalışan personel için güvenli voltaj kullandığı ifade edildi.

"UZMANLARI EĞİTMEYE BAŞLADIK"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, şirketin Türkiye'nin ilk NGS işletme personeli eğitim merkezi için çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl eğitim merkezi faaliyete geçtiğinde, kontrol odasının tam ölçekli simülatörüyle donatıldı ve bu simülatör sayesinde reaktör ve türbin binalarındaki ekipmanları kontrol etme konusunda uzmanları eğitmeye başladık" bilgisini paylaştı.

Butckikh, simülatörle yapılan uygulamalı eğitimin tüm NGS işletme personeli için zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Rosatom'un tesislerinde Akkuyu NGS personeli için özel olarak üretilen elektrik ekipmanları eğitim simülatörü, elektrik bölümü çalışanlarının niteliklerini geliştirmelerini sağlayacak. Yeni simülatörde elektrik bölümü uzmanları gerekli tüm becerileri gerçeğe en yakın koşullarda uygulayacaklar" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.