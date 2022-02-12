Akla ziyan olay! Tomografi odasında dehşet saçtı, serbest kalınca silahlı kavgaya karıştı

12 Şubat 2022 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:10

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşıyla milyon liralık cihazların bulunduğu tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanları kendilerini camlı odaya kilitledi. Bir cihazın zarar gördüğü, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST KALDI, SİLAHLI KAVGAYA KARIŞTI

İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganlar daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Serbest kalan Talip Gönültaş bu kez de 2 arkadaşıyla Sultangazi'de silahlı kavgaya karıştı.

Dün saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'taki Satılmış Demir'in evine otomobille gelen Talip Gönültaş, Serkan Savğat ve Ercan Kural, burada da olay çıkardı.

Evdekilerin guruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı.

Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

POLİSLERE DE SALDIRDILAR

Talip Gönültaş'ın arkadaşı olduğunu söyleyen Erkan Küskü, Ahmet Can Alpkıray, İsmail Arı, Ümit Can Bayrak ve Kadir Aydoğdu isimli kişiler, burada polislere saldırdı. Talip Gönültaş'ın arkadaşları da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin karakolda işlemleri devam ediyor.