Akmayan suya zam! İzmirliler isyan etti

İzmir'in turistik ilçesi Dikili'de yüzbinlerce vatandaşı 40 dereceye varan kavurucu sıcaklarda susuzluğa mahkum eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, musluklardan düzenli olarak akıtamadığı suya bir zam daha yaptı. Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son zamla birlikte geçtiğimiz Ocak ayında bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.

MİLLET SUSUZLUKTAN KIRILDI

Yazın kavurucu sıcağında Dikili'de yüzbinlerce vatandaşı susuzluğa mahkum eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sorunu çözmek yerine çareyi içme suyuna zam yapmakta buldu. Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yaptığını açıkladı. Yeni tarifeyi resmi internet sitesinden yayınlayan İZSU Genel Müdürlüğü, zamlı tarifenin 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

YÜZDE 200'E ULAŞTI

Sabah'ın haberine göre, Son zamla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz Ocak ayından bu yana içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu. Zamlı tarifeye göre konutta 0-10 metreküp suyun metreküp fiyatı 15 lira 33 kuruştan 16 lira 37 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimde ise suyun metreküpü 18 lira 24 kuruştan 19 lira 47 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise suyun metreküp fiyatı 34 lira 16 kuruş iken 36 lira 47 kuruş oldu. Konut dışı aboneliklerde ise daha önce 30 lira 09 kuruş olan 0-10 metreküp tüketimde metreküp fiyatı 32 lira 13 kuruşa, 39 lira 12 kuruş olan 11 metreküp ve üzeri tüketim bedeli ise 41 lira 77 kuruşa yükseldi.

ZAMLARI OTOMATİĞE BAĞLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl kasım ayında İZSU Genel Kurulunda kabul edilen 2022 bütçesi kapsamında içme suyuna 2022 Ocak ayında yüzde 40, Temmuz ayında ise yüzde 15.5 oranında zam yapma kararı almıştı. Bununla da yetinmeyen Soyer, elektrik maliyetlerindeki artışı bahane ederek Şubat ayında içme suyundaki fiyat artışını TÜİK'in aylık olarak açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlamıştı. Böylece zamları otomatiğe bağlayan Soyer'in, yılın ilk 7 ayında içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.

DİKİLİ'DEKİ 72 SAATTİR SU KESİNTİSİ VAR, BAŞKAN PARK AÇIYOR

İzmir Dikili'de yaklaşık 72 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerindeki bidonlarla kuyruklarda beklerken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yıllardaki su kuyruklarını anımsattı. Vatandaş su çilesi yaşarken, Başkan Adil Kırgöz'ün hiçbir şey olmamış gibi Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını yapması büyük tepkiye neden oldu. Başkan Kırgöz'e tepki gösteren vatandaşlar, "Susuz yaz filmi gerçek oldu. Adil Kırgöz istifa. Dikili halkı istifanı istiyor" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de yaklaşık 72 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışırken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yılları aratmadı. Vatandaşlar yazın ortasında su çilesi yaşarken, önceki gün (Pazar) Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün hiçbir şey olmamış gibi Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını yapması tepkilere neden oldu.

5 GÜNDE BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ ETTİLER

Dikili'de devam eden su kesintileri vatandaşlar tarafından büyük tepkilere neden olurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de yaşanan sıkıntıya değinerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. Başkan Sürekli, sosyal medya hesabından elinde bidonlarla tanker ve çeşme başlarında su sırasına giren vatandaşların fotoğraflarını da paylaşarak şu açıklamayı yaptı; "Burası dağ başı değil; Yıl, 60'lar 70'ler de değil! Türkiye'nin 3. Büyük şehri İzmir. İzmir'in en önemli ilçelerinden Dikili! Yanlış görmüyorsunuz; insanlar, tankerin başında su dolduruyor! Makus talih desek, değil; mukadderat desek, hiç değil! Gerçek şudur! CHP'li Büyükşehir Belediyesi; su gibi temel bir hizmeti vermeyi de eline yüzüne bulaştırmıştır. Arıtma tesisi de olmayan Dikili'de kanalizasyon mikserlerindeki tıkanıklığı gideremeyen belediye, 5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir. Bir değil, iki değil! Aynı tabloyu Foça'da da yaşamıştık. Demek ki ortada bir beceriksizlik, ihmal, plansızlık ve boş vermişlik var! Yaz sıcağında, üstelik turistik bir ilçede vatandaşa yaşatılan bu ilkelliğin tek müsebbibi vardır: CHP'li Büyükşehir Belediyesi!"

MİSAFİRLERİM VAR, REZİL OLDUM

Dikili Belediyesi'nin büyük su sıkıntısı çekilirken sosyal medya hesabından park açılışı ile ilgili görselleri paylaşması tepkileri arttırdı. Efsun Güzel, "Sosyal belediyecilikmiş. Sevsinler" derken, Nedret Demirağlı, "Rezil oldum. Yabancı misafirlerim var. Su yok her yerimiz pislik içinde. Duş yapamıyoruz. Tuvaletler doldu. Zaten arıtmalar doğru dürüst çalışmıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.