AKOM'dan İstanbul'a son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul haftalık hava durumu

İstanbul son dakika hava durumu: AKOM, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, bu geceden itibaren 3 gün boyunca İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıkladı. Peki bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul için haftalık hava durumu

AKOM'DAN İSTANBUL'A SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

AKOM, İstanbul'da bu geceden itibaren 3 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

AKOM'dan son dakika yapılan açıklamada, "Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

İstanbul'da yağmurun yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yağmur ile birlikte şimşek ve yıldırımın da etkili olacağı 3 gün boyunca kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar bekleniyor.