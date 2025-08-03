Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski belediye başkanı Rıza Akpolat'a ait olduğu tespit edilen ve dosyaya giren harcama listesi rüşvetten elde edildiği değerlendirilen paraların muhalif medya ve gazetecilere de aktarıldığını ortaya koydu.

Sabah'ın haberine göre; Bir belediye görevlisi tarafından savcılığa teslim edilen ve Rıza Akpolat tarafından toplam 56 milyon 475 bin TL kişisel harcamanın yapıldığı belirtilen listede Nevşin Mengü, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat ve İsmail Küçükkaya'nın yanı sıra Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye de milyonlarca TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı.

Bu isimlerle birlikte başka muhalif gazetecilerin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li belediyelerce fonlandığı daha önce de gündeme gelmiş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da fondaş gazetecileri ima ederek, 'Ben kimin nerden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 500 BİN TL

Dikkat çeken listede, 11 Mart 2024 tarihinde kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 1 milyon 650 bin TL'nin 500 bin TL'sinin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya, 750 Bin TL'sinin canlı yayın notuyla Halk TV'ye, 1 milyon 300 bin TL'sinin Tele 1 kanalına, 100 bin TL'sinin ise KRT'ye ödendiği görüldü. Aynı listede 05 Nisan 2024'te gelen 715 bin TL'nin ise 5 Mart 2024'te Halk TV'ye 350 bin TL ve Tele 1'e 315 bin TL olarak aktarıldığı not edildi.

NEVŞİN MENGÜ'YE 200 BİN TL, ALİ HAYDAR'A 5 BİN DOLAR, ALTAN SANCAR'A 670 BİN TL ÖDENDİ

Rıza Akpolat'a ait harcama listesinde 4 Nisan 2024 tarihinde gelen notuyla kaydedilen 254 bin TL'nin 200 bin TL'sinin Gazeteci Nevşin Mengü'ye, 50 bin TL'sinin ise Acentaya ödendiği, 15 Mayıs 2024'te bir diğer gazeteci Ali Haydar Fırat'a da 5 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Listede 3 Haziran 2024 tarihinde ise İletişim + Politikyol (Altan Sancar Maaş ) - ( Aytuğ - Berkan - Yusuf Maaş ) - ( Ajans Ücret ) notuyla 670 bin TL ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.

TOPLAM 56 MİLYONLUK HARCAMA

Tarih tarih, kalem kalem, isim isim not edildiği harcama listesinde Rıza Akpolat tarafından yapılan toplam harcamaların 56 milyon 475 bin TL olduğu görüldü.

Akpolat tarafından yapılan harcamalarda soruşturma kapsamında itirafçı olarak ifade veren Akpolat'ın koruma müdürü Ömer Çelik'e ev kirası notuyla 60 bin TL ödendiği de belirtildi. Ömer Çelik savcılık ifadesinde bu ödemeyi doğruladı. Öte yandan söz konusu listede gazeteciler ve medya kuruluşlarının yanı sıra Rıza Akpolat'ın uçak biletleri, otel konaklamaları, kişisel harcamaları, yemekli davet organizasyonları gibi birçok farklı alanda yapılan harcamanın liste haline getirildiği görüldü.

BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

Söz konusu harcama listesinin Beşiktaş Belediyesi çalışanı bir personel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na telim edildiği öğrenildi. Harcama listesi soruşturma dosyasına girdi. Listede Rıza Akpolat'tan ödeme aldığı belirtilen isimlerden bazılarının savcılıktaki ifadesinde listede yer aldığı gibi söz konusu paraları Rıza Akpolat'tan aldığını kabul ettiği belirtildi.