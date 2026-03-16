Akraba aileler arasında kavga: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasındaki kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 07:02 - Güncelleme:
Akraba aileler arasında kavga: Yaralılar var
Soydan Mahallesi'nde akraba aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan Ekinci (35), Dilşah Ekinci (34), Ahmet Kepece (24) ve Emin Kepece (33) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Emin Kepece ise tedavisinin ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarma mahalle ve hastanede önlem aldı.

