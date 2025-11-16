İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Akraba arasında silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı

Düzce'de akrabalık bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 16:56
Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı.

Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik çemberine alınan bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

