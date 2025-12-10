Akraba dönüşü kabusa döndü! Kaybolan çifti aramak için seferberlik

Akyazı ilçesinde yaşayan Havva (71) ve Mustafa K'nin (72) dün öğle saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine jandarmanın yanı sıra İl Afet ve ACil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde çift, Taraklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece saatlerinde Karagöl yaylası mevkisi Belpınar yolu üzerinde bulundu.

Yoğun sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini beyan eden çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akyazı ilçesinde yaşayan Havva ve Mustafa K. dün öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıkmış, yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini vermiş, çiftin daha sonra telefon sinyali kesilmişti.

Çifte ulaşamayan yakınlarının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmasının ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.