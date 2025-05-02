Leyla ve İsmet B. çifti için 20 Nisan'da merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir salonda düğün töreni düzenlendi.



Düğünün ardından davetlilerin takı merasiminde taktığı paraları sayan çift, 60 bin liranın eksik olduğunu fark etti.

Çiftin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

Kayıtta düğüne davetli gibi katılan şüphelinin, Leyla ve İsmet B. için kutuya konulan paraların bir kısmını alıp cebine koyduğu belirlendi.

BAŞKA DÜĞÜNDE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Ekipler, 27 Nisan'da aynı mahalledeki farklı bir düğün salonunda dünyaevine giren Sedef ve Adem Ü'nün de takı merasiminde hırsızlık yaşandığı ihbarını aldı.

Düğünde çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, aynı şüphelinin, takı merasimi sırasında davetlilerce kutuya konulan paraları sayma bahanesiyle alıp 40 bin lirayı cebine koyduğunu tespit etti.

Ekipler, yüz tanıma sistemi aracılığıyla şüphelinin benzer suçlardan 5 kaydı bulunan Sinan E. (48) olduğunu ortaya çıkardı.

Düğün salonlarına yakın bir evde yaşayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Düğünlerde kamerayla çekilen görüntülerde, Sinan E'nin takı merasimleri sırasında davetlilerle sohbet etmesi, kutulara konulan paraları sayma bahanesiyle alıp cebine koyması yer aldı.

Her iki düğünde de çiftlerin, birbirlerinin yakını olabileceği düşüncesiyle zanlıya müdahale etmedikleri öğrenildi.