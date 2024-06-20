Akraba iki grup arasında bıçak ve silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme, yumruk, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçak ve darbeyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.