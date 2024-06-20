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Akraba iki grup arasında bıçak ve silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da akraba iki grup arasında çıkan tekme, yumruk, bıçak ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Akraba iki grup arasında bıçak ve silahlı kavga: 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme, yumruk, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçak ve darbeyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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