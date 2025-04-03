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Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

IHA3 Nisan 2025 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay; Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Ö. G., E.G. ve Ö. G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle birlikte Ö.G. bıçakla Ö.G. ve E.G.'yi yaraldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Yaralılar yakınları tarafından Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.G. hastaneden doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan E.G. ise yapılan ilk tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

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