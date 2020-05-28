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Akrabalar arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, aynı mahallede oturan akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Serhat Adak (24) hayatını kaybetti, Ramazan Adak (28) ise yaralandı. Kavgada yer alan ancak yaralanmayan Ümit Adak (35) polise teslim oldu.

DHA28 Mayıs 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:45
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Serhat Adak ile aynı mahalleden akrabaları Ramazan Adak ve ağabeyi Ümit Adak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, yanlarında getirdikleri tüfeklerle birbirine ateş etti. Açılan ateş sonucu Serhat Adak ve Ramazan Adak, mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Serhat Adak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayağından yaralanan Ramazan Adak ise ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaralanmayan Ümit Adak ise polise giderek, teslim oldu.

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