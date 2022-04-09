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Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı

Sivas'ta bir kişi hem akrabası hem de komşusu olan kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

IHA9 Nisan 2022 Cumartesi 11:51 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:51
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Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Haksızlar köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda hem akraba hem de komşu olan Ünal Hasdemir (44) ile H. Hasdemir arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında H. Hasdemir'in silahı ile Ünal Hasdemir'i başından vurup yaraladığı ileri sürüldü. Vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. H. Hasdemir ise gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tarafların eskiden gelen husumetleri bulunduğu ileri sürüldü.

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