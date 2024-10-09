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Akrabalar arasında kavga: 1 ölü

Tokat'ta akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Akrabalar arasında kavga: 1 ölü
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İddiaya göre, aralarında ev alma meselesi nedeniyle husumet bulunan Ömer Y. (70) ile kayınbiraderi Birol G. (50), Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darbetti.

Bu sırada bölgeden geçen ve babasının darbedildiğini gören Muhammet Ali Y. (34), dayısı Birol G'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekibince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada darp sonucu yaralanan Ömer Y. ve oğlu Muhammet Ali Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerin ardından gözaltına alındı.

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