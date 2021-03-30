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Akrabalar arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de akraba olduğu öğrenilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi pompalı tüfek ve tabancayla yaralandı.

DHA30 Mart 2021 Salı 16:50 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 16:50
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Olay saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen grup arasında henüz sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı silah ve tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bir kişi de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, kaçan kişiyi arıyor.

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