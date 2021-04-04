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  • 'Akrabalarım Adana'da yaşıyor' diyen Cumhurbaşkanı el Gazvani'ye Türkiye'den davet!
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'Akrabalarım Adana'da yaşıyor' diyen Cumhurbaşkanı el Gazvani'ye Türkiye'den davet!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'yi, Türkiye'ye davet etti. Milli Mücadele döneminde Türkiye'ye gelmiş akrabalarının Adana'da yaşadığını belirten el-Gazvani, davete icabet etmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

AA04 Nisan 2021 Pazar 12:12 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 12:15
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Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılmak üzere bu ülkeye giden Oktay, Türkiye'ye dönüşte Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nda, el-Gazvani ile karşılaştı.

Oktay'ın havalimanında bir süre sohbet ettiği el-Gazvani, Milli Mücadele döneminde Türkiye'ye gelmiş, aralarında yakın akrabalarının da olduğu binden fazla Moritanyalının, halen Adana ve civarında yaşadığını söyledi.

Bunun üzerine Oktay, el-Gazvani ve eşini, birlikte Adana'ya gitmek üzere Türkiye'ye davet etti.

Muhammed Vild el-Gazvani de "bu nazik davete icabet etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını" vurguladı.

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