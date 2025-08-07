İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 14:04
Akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cemal (42) ve İbrahim Halil Çelikli (34) silahla, Şehmus ve Lütfi Çelikli ise aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemal Çelikli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

